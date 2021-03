Chiusi, bando per locazione chiosco bar

Sul sito del Comune di Chiusi è online il bando per concedere in locazione i locali del chiosco-bar situato nei caratteristici giardinetti di largo Cacioli di fronte al Museo Nazionale Etrusco e al Teatro Mascagni.L’immobile è composto da un locale di 14 metri quadrati ai quali si va ad aggiungere una superficie di suolo pubblico di minimo 30 metri quadrati per la collocazione di tavolini per il pubblico. Il soggetto aggiudicatario del bando, che avrà una durata di sei anni + sei, si impegnerà a svolgere il servizio di somministrazione di alimenti e bevande nel periodo compreso (almeno) tra il 1° di maggio e il 15 settembre di ogni anno.Tutti i soggetti fisici o giuridici che parteciperanno al bando dovranno far pervernire il plico con tutta la documentazione necessaria entro le ore 12:00 di lunedì 29 marzo 2021, all’ufficio Protocollo del Comune di Chiusi (Si), in piazza XX Settembre, 1. Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso, adeguatamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la dicitura: “NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LOCAZIONE D’IMMOBILE DA DESTINARSI A CHIOSCO-BAR” L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida martedì 30 marzo 2021, alle ore 12,00 presso la sede comunale in seduta pubblica. Tutte le informazioni e i documenti necessari sono scaricabili e consultabili sul sito internet del Comune di Chiusi sezione “Avvisi” e “ Bando per locazione chiosco bar” ( https://www.comune.chiusi.si.it/avvisi/676-bando-per-locazione-chiosco-bar-2