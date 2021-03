VisitChiusi, rinnovato il portale turistico del territorio

Il portale VisitChiusi è stato sviluppato e rivisto con un nuovo concept grafico dedicato al turismo e alla scoperta del territorio. All’interno è possibile trovare ogni dettaglio dell’offerta turistico, ricettiva e culturale del territorio chiusino e nelle prossime settimane sarà ancora implementato con altre informazioni. Una delle particolarità, oltre ad una sezione dedicata ai vari eventi che si svolgono durante l’anno, è la suddivisione dell’offerta in base al tempo di permanenza nel territorio. In particolare l’offerta si divide in: Cosa fare a Chiusi in un fine settimana, in una giornata e in mezza giornata. Particolare risalto è, inoltre, dato anche al Biglietto Unico dei Musei della Città di Chiusi (Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, Museo Civico La Città Sotterranea, Museo Opera Laicale della Cattedrale), all’enogastronomia e agli itinerari che è possibile percorrere a piedi, in bicicletta o addirittura a cavallo lungo il territorio del Comune di Chiusi e dei Comuni limitrofi. Una bella foto aerea di Chiusi aggiornata con i punti di interesse chiude, infine, il nuovo sito. L’offerta del sito VisitChiusi.it sarà promossa e veicolata dal nuovo tour operator ufficiale della Città di Chiusi Valdichiana Living che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutti i Comuni della Valdichiana senese.“La nostra città – dichiara l’assessore al turismo Daniela Masci – ha una profonda caratterizzazione turistica. Per questo è importante offrire a tutti i potenziali visitatori gli strumenti più idonei per rendere il nostro territorio curioso da scoprire e allettante da visitare. Nell’epoca digitale che stiamo vivendo non basta avere un patrimonio archeologico e culturale invidiabile, ma occorre anche avere le giuste finestre sul mondo e questo nuovo sito, che ancora deve essere completato in alcune parti, rappresenta al meglio l’idea di promozione che vogliamo sviluppare. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione e al nuovo tour operator ufficiale della nostra città Valdichiana Living.”Il nuovo sito offrirà un supporto e una piattaforma ideale anche per campagne di marketing di organizzazioni di cui la Città di Chiusi fa parte come, ad esempio, quelle del Touring Club Italiano di cui Chiusi è orgogliosa Bandiera Arancione oppure Toscana Terra Etrusca, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Associazione Nazionale Città del Vino, Associazione Musei Archeologici della Toscana e Fondazione Musei Senesi.