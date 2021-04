''Valerio Frutta'', 50 anni di storia in un nuovo negozio a Chiusi Scalo

A Chiusi Stazione ha aperto “Valerio Frutta” una nuova attività commerciale portata avanti in modo familiare dal signor Valerio e dalle tre figlie. All’interno prodotti del territorio della Valdichiana oltre che alcune delle migliori varietà di frutta e verdura italiane.“E’ stato un piacere conoscere Valerio e vedere negli occhi tanta passione e l’orgoglio per aver aperto una nuova attività commerciale nella nostra città – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini –. Non possiamo che fare i migliori auguri a Valerio e a tutta la sua famiglia perché alzare una nuova “saracinesca” è sempre qualche cosa di importante, ma oggi è ancora più notevole perché significa continuare a credere e ad aver fiducia nel futuro e nel ritorno alla normalità. I negozi di vicinato rappresentano il cuore pulsante di una città perché all’interno non si trovano solo prodotti di alta qualità, ma soprattutto storie di umanità, consigli sinceri ed esperienza di una vita dedicata al lavoro; tutti elementi che il freddo commercio online non può dare. Anche per questo è stato bello ascoltare le parole di Valerio che ci ha accolto e mostrato ogni angolo del suo negozio. Grazie per aver scelto la nostra città e buon lavoro.”