Anas: lavori in corso a Chiusi nelle frazioni di Macciano e Querce Al Pino

A Chiusi gli operai di Anas stanno lavorando per ripristinare il manto stradale sul tratto di strada SP 146 che attraversa le frazioni di Querce Al Pino e Macciano. I lavori, da alcuni giorni, nonostante le condizioni atmosferiche proseguono a ritmo sostenuto e al momento gli automezzi sono a lavoro all’altezza di via Casa Al Pino.“Ringraziamo Anas e gli operai fisicamente a lavoro – sottolinea il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – per proseguire un intervento che da tempo richiedeva attenzione. Il tratto di strada in oggetto è ogni giorno attraversato da un elevato flusso veicolare in quanto di collegamento con il casello autostradale. Anche per questo oltre ai ringraziamenti si aggiungono i complimenti per la gestione del traffico che, in questi giorni di lavori, non ha subito particolari problemi."