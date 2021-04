Online il bando di iscrizione al nido Girasole di Chiusi

Sul sito internet istituzionale del Comune di Chiusi è online il bando pubblico per l’iscrizione, per l'anno educativo 2021/2022, al servizio educativo per la prima infanzia, nido comunale “Girasole”.Le domande di ammissione dovranno essere presentate dagli interessati entro sabato 12 giugno alle ore 13.00 secondo le modalità indicate nel bando. La struttura del Nido di Infanzia riesce a garantire una ricettività pari a 45 bambini organizzati in tre sezioni (medio-piccoli, medio-grandi e lattanti) in base all’età.In nido di infanzia Girasole è aperto secondo il calendario stabilito dalla Giunta comunale ovvero per 42 settimane all’anno con interruzione nei periodi festivi del Natale e della Pasqua e delle festività riconosciute. In caso di richieste, e compatibilmente con le risorse del bilancio comunale, il servizio potrà proseguire nel mese di luglio, con un orario ridotto. L’ammissione dei bambini avviene nel rispetto della graduatoria formulata dal responsabile del servizio sulla base dei criteri previsti dal Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia. Saranno ammessi senza punteggio i bambini che hanno frequentato nell’anno precedente lo stesso nido d’infanzia, bambini portatori di handicap (L.104/92), bambini con grave disagio socio-economico della famiglia con certificazione specialistica dell’Azienda U.S.L..Le domande per l’ammissione dei bambini al nido d’infanzia comunale “Girasole” dovranno essere redatte su apposito stampato che può essere scaricato dal sito internet al seguente link http://www.comune.chiusi.si.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti ; la domanda dovrà essere correttamente compilata e consegnata con una delle seguenti modalità: a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune della Città di Chiusi, piazza XX Settembre, 1 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – dal lunedì al sabato; per Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.chiusi@legalmail.it ; tramite APACI di Regione Toscana, il servizio gratuito per i cittadini per inviare documenti alla pubblica amministrazione https://web.e.toscana.it/apaci (rif. art. 2, comma 2 d.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche) – è possibile prenotare una consulenza telefonica per registrarsi presso Apaci: nido@comune.chiusi.si.it o tel. 0578.223643