Chiusi, intervento di manutenzione alla rete idrica

Nuove Acque rende noto che giovedì 13 maggio è stato programmato un intervento di manutenzione in via Pozzarelli, nel comune di Chiusi.Per consentire tali lavori, dalle 10.00 alle 16.30 si potranno verificare momentanee interruzioni dell’erogazione idrica in via Pozzarelli, via Cassia Aurelia II, piazzale Lumumba, via P. Gobetti, via P. Nenni, via San Bartolomeo, via dei Ghibellini, via M. Sforza, via Pier de Forrest, via Montalcino, via IV Novembre 1918, via della Resistenza, via Poggio Gallina.Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.