Sinistra Civica Ecologista, che a Chiusi si sta costituendo in un coordinamento comunale, ha incontrato la segreteria locale del Pd per un confronto in vista delle prossime elezioni comunali."Il dibattito tra le due delegazioni - spiega Marco Nasorri, coordinatore di Sinistra Civica Ecologista - è stato positivo e ha spaziato sui principali temi della politica locale. In particolare è stata condivisa l’analisi che anche la nostra realtà si trova di fronte all’inizio di una fase socioeconomica completamente nuova rispetto al passato. I cambiamenti che si stanno affermando a seguito della crisi economica dell’ultimo decennio e degli effetti della pandemia sono dirompenti. I nostri territori saranno chiamati ad un grosso impegno, nel riuscire a disegnare un rinnovamento del sistema locale, sia dal punto di vista socio politico, sia per quanto riguarda un nuovo sviluppo economico.Sarà decisivo lavorare per superare la frammentazione politica e lo sfilacciarsi dei rapporti sociali che alimentano continue divisioni e che, da troppo tempo, condizionano un dibattito locale, fortemente indebolito dal quale nessuno singolarmente sembra avere la forza per emergere.Da qui l’urgenza di aprire una nuova stagione della politica locale. L’obiettivo condiviso è la costruzione per Chiusi di una coalizione progressista ed ecologista, aperta al contributo della società civile, che abbia alla base una nuova visione di città, un modo trasparente e partecipato di gestire la cosa pubblica.Chiusi deve tornare ad essere una realtà trainante di un sistema territoriale coeso, che sappia realizzare progetti strategici e attrattivi di risorse finanziarie pubbliche e private per un rilancio economico e sociale della città e dell’intero bacino del sud della provincia di Siena e della vicina Umbria.Chiusi, come in passato può essere un laboratorio dove sperimentare la costruzione di una coalizione progressista che superi le vecchie divisioni della sinistra e allo stesso tempo sia aperto ai movimenti, alle istanze civiche e ambientaliste. Oggi, più che mai occorre ridare valore all’impegno politico, al ruolo delle istituzioni e soprattutto a una rappresentanza che ridia fiducia ai cittadini e sappia definire nella chiarezza un programma innovativo, sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, portato avanti nella collegialità e nel più ampio voi coinvolgimento della cittadinanza."