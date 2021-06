''Chiudi la finestra'', a Chiusi la presentazione del libro di Stefano Scaramelli con Rino Rappuoli

Sarà il luminare dei vaccini Rino Rappuoli che del libro è autorevole firma della prefazione a presentare con l'autore Stefano Scaramelli il libro "Chiudi la finestra", Betti Editrice.



Il secondo libro del vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana sarà presentato in anteprima al pubblico, nel rispetto delle norme anti-contagio, sabato 12 giugno, alle ore 18, nel giardino dell'Hotel Il Pino di Chiusi, davanti all'uscita del casello autostradale A1.



L'incontro sarà l'occasione per affrontare anche i temi legati alla pandemia, ai vaccini e al farmaco toscano anti-Covid a base di anticorpi monoclonali, come cura per sconfiggere il virus creato proprio a Siena grazie a TLS e all'opera di Rino Rappuoli. Il dibattito sarà moderato da Pino Di Blasio, caposervizio de La Nazione Siena.