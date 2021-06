Non si ferma all'alt dei Carabinieri: arrestato dopo inseguimento di 30 chilometri

I Carabinieri della stazione di Chiusi, hanno arrestato nei giorni scorsi a Chiusi Scalo un 49enne, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.L'uomo, che si trovava alla guida della propria autovettura, ad un posto di controllo, non si è fermato all'alt intimato dai militari dell'Arma dandosi alla fuga. Ne è così nato un inseguimento ad alta velocità che è proseguito per ben 30 chilometri, alcuni dei quali sul sentiero della bonifica con grandissimo rischio per i pedoni presenti.I Carabinieri, hanno tentato più volte di fare uscire il veicolo dalla sede stradale, speronandolo più volte fino a quando, con l'aiuto dei colleghi delle Stazioni di Piegaro e di Tuoro sul Trasimeno, sono finalmente riusciti a bloccare il fuggitivo nei pressi della sua abitazione di Piegaro, in provincia di Perugia.L'uomo non si era fermato all'alt, creando un'enorme situazione di pericolo, in quanto gli era stata revocata la patente di guida ed il suo veicolo si trovava in fermo amministrativo. E' stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Perugia.