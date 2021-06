Intervento del 118 alle 12.40 di oggi, giovedì 24 giugno, per un incidente tra un'autovettura ed una moto a Chiusi, in via del Melograno.Ferito il conducente della moto, che è stato trasportato dall'elisoccorso Pegaso in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Sul posto intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso.