''Avventure creative'', i centri estivi nati dalla collaborazione tra Fondazione Orizzonti d’Arte e Comune di Chiusi

Corsi estivi per bambini e ragazzi nati tra il 2007 e il 2015

“Avventure creative”, questa la denominazione dei corsi estivi organizzati dal Comune di Chiusi in collaborazione con la Fondazione Orizzonti d’Arte e la compagnia Macchiati. I corsi sono incentrati su varie tematiche: dal teatro alla musica, dai musei, alle narrazioni, dai paesaggi sonori e le esplorazioni, all’estate, alle avventure e al festival.Le attività si svolgeranno al Teatro Mascagni e al parco dei Forti, ma anche lungo le vie di una Città tutta da scoprire. I partecipanti potranno dividersi in due moduli: modulo 1 “The dark side of Chiusi” e modulo 2 “Acque e Terre di confine”. Il modulo 1 inizierà il percorso il 12 luglio concludendolo il 23 luglio con la restituzione finale il 24 di luglio, mentre il modulo 2 prenderà forma nella settimana dal 26 luglio al 6 agosto con la restituzione finale prevista per l’8 dello stesso mese. Entrambi i moduli avranno come orario la mattina, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Il costo previsto e quello di 20 euro a partecipante (ogni partecipante può iscriversi a un solo turno per permettere a più bambini di usufruire di questa esperienza). Sarà possibile effettuare le iscrizioni inviando una email a protocollo.chiusi@legalmail.it entro non oltre l’08 luglio 2021.“Quest'anno abbiamo deciso di organizzare le attività estive per bambine, bambini, ragazzi e ragazze assieme alla Fondazione Orizzonti d'Arte, per offrire un servizio alle famiglie ma soprattutto attività sia ludiche, sia formative. Infatti, musica e teatro saranno il mezzo per divertirsi, conoscersi e conoscere la storia e le peculiarità della nostra Città. Queste attività nascono in continuità con i corsi teatrali pomeridiani della Fondazione Orizzonti d'Arte e con il bel progetto teatrale con l'Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi e speriamo che questa nuova formula possa suscitare interesse tra i nostri giovani concittadini”, spiega l’assessore al Sociale Sara Marchini.Per più informazioni e per scaricare la modulistica collegarsi al sito del Comune di Chiusi www.comune.chiusi.si.it