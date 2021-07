Sinistra Civica Ecologista di Chiusi contro il cambio di destinazione d'uso dell'auditorium

"Il Coordinamento comunale di Sinistra Civica Ecologista di Chiusi ritiene incomprensibile e sbagliata la decisione di concedere in comodato d'uso gratuito, a soggetti privati, l'auditorium della villetta situata all'interno del plesso scolastico di Chiusi." Così l'inizio di un intervento di Sinistra Civica Ecologista."Una decisione che avviene a poco più di un mese dallo scioglimento dell'Amministrazione comunale in carica, con una procedura che prevede tempi strettissimi, senza che siano portate a conoscenza le reali motivazioni di una simile urgenza e senza nessun tipo di confronto, cosa che sarebbe auspicabile quando si parla di un bene pubblico.Siamo di fronte all’ennesimo cambio di destinazione d'uso di un locale adiacente alla scuola, dopo che solo pochi anni fa era stato adibito ad auditorium dagli stessi amministratori di oggi.Già allora la scelta fu molto controversa, perché sarebbe stato meglio utilizzare la struttura per la creazione di laboratori di cui il plesso scolastico aveva e ancora oggi ha assoluta necessità.Adesso l’ennesima giravolta, che sottrae uno spazio importante al sistema formativo locale, evidenziando così l’idea minimale che il governo di questa città ha nei confronti della scuola pubblica.Questa decisione potrebbe incidere negativamente sulla possibilità di realizzare nuovi progetti formativi, in quanto innegabilmente di pregiudica la possibilità di avere spazi per innovare e accrescere la formazione dei giovani di Chiusi."