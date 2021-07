Nasce a Chiusi il comitato locale di Azione

Alla guida del Comitato vi sarà Giorgio Socciarello

Nasce anche a Chiusi un comitato di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda. Alla guida del Comitato vi sarà Giorgio Socciarello, incaricato dal referente provinciale, Davide Vivaldi, e dal responsabile provinciale enti locali, Giorgio Masina.“Sono felice per la fiducia che Davide e Giorgio hanno riposto in me, cercando di far conoscere e caratterizzare a livello locale le idee ed i programmi di Azione: una grande occasione, che coincide con le prossime elezioni amministrative, per costituire da subito, a Chiusi, una forza politica di riferimento - afferma il neo coordinatore Giorgio Socciarello -. Come noto, per scelta strategica e DNA, siamo un po' ovunque in Italia il punto di aggregazione delle forze riformiste più vitali. Il sottoscritto, con gli altri amici del Comitato, ha quindi tutta l'intenzione di approfondire con la gente di Chiusi le necessità più impellenti e le loro concretizzabili aspettative. Dalla prossima settimana, inoltre, inizieremo incontri con i partiti vicino a tale linea partecipativa, per discutere programmi e offrire immediatamente un contributo reale.”