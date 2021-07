Trovato alla guida senza assicurazione: autovettura sequestrata

Durante un controllo stradale, un'unità operativa del Corpo della Guardia di Finanza ha svolto, nei pressi della stazione ferroviaria di Chiusi-Chianciano Terme – importante snodo di collegamento per raggiungere i vicini capoluoghi – un capillare controllo delle autovetture e delle persone presenti.Durante i controlli è stata sottoposta a sequestro amministrativo un’autovettura di proprietà di un cittadino di origine tunisina, poiché sprovvista della prevista copertura assicurativa.Al trasgressore, oltre al sequestro del veicolo, è stata comminata una sanzione amministrativa di 866 euro, con l’immediata decurtazione di dieci punti dalla patente del neo-patentato alla guida.Chi circola con un automezzo senza polizza assicurativa - spiegano le Fiamme Gialle senesi - pone in essere un comportamento altamente lesivo per gli altri, ledendo doppiamente le eventuali vittime che al danno di essere travolte aggiungono spesso la beffa di non essere risarcite.