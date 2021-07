L'avvocato Massimiliano Barbanera candidato sindaco di Chiusi per Italia Viva

Concluse le consultazioni di Italia Viva tra iscritti, simpatizzanti e rappresentanti della società civile



Una figura competente, libera, indipendente, da sempre attiva nel mondo dell'associazionismo, che affonda le proprie radici nel territorio, nello studio e nella cultura democratica. È l’avvocato Massimiliano Barbanera, classe 1969, il candidato sindaco alla Città di Chiusi emerso dalle consultazioni di Italia Viva tra iscritti, simpatizzanti e rappresentanti della società civile che si sono svolte in queste settimane.



“Dalle nostre consultazioni è emersa - spiegano i coordinatori cittadini Davide Canini ed Elisa Manieri – la necessità di scegliere tra l'ordinaria amministrazione e lo sviluppo della città. L'idea è costruire un progetto civico in grado di guardare ai prossimi dieci anni aprendosi alla società civile e alle forze politiche che vorranno aderire".



Tessuto economico e produttivo, welfare, politiche abitative, rilancio infrastrutturale, i temi che maggiormente hanno caratterizzato il giro di consultazioni che si sono concluse con l'indicazione di una figura civica come l'avvocato Barbanera.



"Una figura capace di rappresentare, con serietà e abilità, i bisogni della città di Chiusi - dice la coordinatrice provinciale di Italia Viva Pamela Fatighenti, che aggiunge - i coordinatori di Italia Viva auspicano la disponibilità dell'avvocato a candidarsi. Qualora verrà accolta, apriremo un confronto libero e aperto con tutti i soggetti civici e politici che vorranno aderire. Il nostro compito è creare le condizioni per rafforzare quanto ben fatto negli ultimi dieci anni andando ad affidare la guida del Comune di Chiusi ad una persona seria, motivata, competente e ben radicata nella società civile".