Festival Orizzonti di Chiusi sospeso per Covid

Il Cda della Fondazione Orizzonti d’Arte di Chiusi, riunitosi in data odierna, mercoledì 4 agosto, prendendo atto dell’ordinanza emessa dal sindaco Juri Bettollini a seguito del riscontro di un caso positivo a Covid19 all’interno dello staff organizzativo del Festival Orizzonti, e visto che il personale di staff ha avuto contatti recenti con il soggetto e che tutta l’organizzazione è stata posta in isolamento a scopo cautelativo, il Festival è sospeso da oggi 4 agosto fino a domenica 8 agosto. Il Cda, in queste ore, sta cercando di capire se sarà possibile recuperare gli spettacoli e capire se è proseguire con il Festival.



“Purtroppo a seguito del riscontro di un caso positivo nello staff organizzativo, ci troviamo a sospendere la 19esima edizione del Festival Orizzonti - spiega il sindaco di Chiusi e presidente della Fondazione Orizzonti Juri Bettollini -. Sono molto dispiaciuto per questo improvviso stop ma era doveroso e necessario per tutelare la salute di tutti, sia dello staff organizzativo che dei nostri concittadini. Il Festival Orizzonti stava facendo registrare un grande successo di pubblico con il tutto esaurito in molti spettacoli, incontrando l’entusiasmo ritrovato dei chiusini, facendosi riscoprire la bellezza culturale della nostra città e la voglia di stare insieme su un palco, ma davanti alla corsa del virus siamo costretti a fermarsi”



Nel ringraziare le tante persone che fino ad oggi si sono impegnate per l’organizzazione e l’ottima riuscita del Festival, il sindaco Bettollini comunica che appena possibile saranno fornite nuove disposizioni.