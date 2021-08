Massimo Tiezzi candidato a Sindaco per la lista civica ''Chiusi Futura''

Sarà Massimo Tiezzi il candidato a Sindaco di Chiusi per la lista civica "Chiusi Futura" alle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre.Oltre al candidato Sindaco, scelto tra una rosa di tre nominativi, sono tre i coordinatori che saranno anche presenti in lista e che sono stati incaricati della definizione del programma collegialmente condiviso nelle numerose assemblee che si sono succedute. I coordinatori e candidati della neonata lista civica sono Francesca Capuccini, Gaetano Gliatta e Gisella Zazzaretta."Nelle prossime settimane - spiega Chiusi Futura - proseguiranno i lavori per il completamento del programma amministrativo che verrà reso disponibile prossimamente insieme ai dodici componenti della lista, già selezionati, a sostegno del nostro candidato Massimo Tiezzi. Invitiamo a tenervi aggiornati, sulle prossime iniziative della lista, seguendo il gruppo Facebook su: https://www.facebook.com/groups/chiusifutura/