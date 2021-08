Chiusi, avviso pubblico per contributi economici per iniziative e attività in ambito sociale, culturale ed educativo, economico

È stato pubblicato dal Comune della Città di Chiusi l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2021 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico.L'avviso è stato deliberato dalla giunta comunale, la domanda di partecipazione può essere inviata con le seguenti modalità: consegna a mano al Comune della Città di Chiusi, presso l'ufficio Protocollo in Piazza XX Settembre, 1 dal lunedì al sabato ore 9.00 – 13.00; tramite una lettera raccomandata AR all’indirizzo: Comune della Città di Chiusi, Piazza XX Settembre, 1 - 53043 Chiusi, all’Ufficio Protocollo.Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale; tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.chiusi@legalmail.it con scansione in formato PDF della domanda sottoscritta e degli allegati. In tal caso la data di presentazione è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Per l'invio della domanda a mezzo PEC il richiedente deve essere munito di una propria casella di posta elettronica certificata. Non è valido l'invio con una casella di posta elettronica non certificata; tramite il portale APACI ( https://web.e.toscana.it/apaci ) al Comune di Chiusi. Per l'invio tramite APACI, il portale messo a disposizione dalla Regione Toscana per la trasmissione e la ricezione dei documenti digitali certificati, occorre accreditarsi sul portale mediante la tessera sanitaria o con login e password. La domanda può essere firmata con firma digitale o con firma autografa, in questo ultimo caso deve essere allegata copia del documento di identità. Il bando scadrà il prossimo 17 agosto 2021.“Le associazioni sono importanti per la vita sociale della nostra comunità – dichiara il sindaco della Città di Chiusi Juri Bettollini -. Con questo bando si valorizzeranno tutte le iniziative che avranno come elementi centrali il sociale, la cultura e gli ambiti educativi ed economici. L'obiettivo è mettere in luce progettualità che possano far emergere come questi aspetti siano elemento di coesione e leva di sviluppo di una intera comunità. Un ringraziamento a tutte le persone che mettono a disposizione il proprio tempo per la nostra città”.