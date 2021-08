Sospensione attività irrigua con le acque del Lago di Chiusi

A causa dell'abbassamento del livello del lago di Chiusi sotto la soglia 248,50 slm, il sindaco di Chiusi Juri Bettollini ha firmato un'ordinanza per limitare l'uso dell'acqua del lago esclusivamente a scopi domestici. Tale ordinanza vieta, dunque, prelievo delle acque dal Lago di Chiusi, dagli affluenti immissari e dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del sub alveo lacuale per scopi diversi da quello idropotabile da parte del civico acquedotto; vieta l'utilizzo di motopompe e autobotti o similari per attingere acqua a uso agricolo o per scopi diversi da quello civile.L'ordinanza sarà efficace fino alla revoca che avverrà al superamento della soglia minima con un successivo provvedimento di 248,50 slm.