Il candidato a sindaco di Chiusi, Massimiliano Barbanera: ''Inclusività e partecipazione alla base del nuovo progetto politico''

"Nasce il simbolo della lista civica di che accoglierà un nuovo gruppo di amministratori che, più che ai partiti, risponderà alla città"

"Un simbolo semplice con i colori della bandiera italiana che, più di ogni altra cosa, rappresentano l’idea di inclusività e partecipazione che sta alla base del nuovo progetto politico che ho intrapreso".A dirlo l'avvocato Massimiliano Barbanera che oggi lancia "il simbolo della lista in cui potranno riconoscersi tutte quelle donne e uomini che vorranno impegnarsi e lavorare per una Chiusi nuova, competitiva e attrattiva".Barbanera è il candidato sindaco di una lista civica che conta più esperienze, idee e progetti per Chiusi provenienti da donne e uomini appartenenti a diverse sensibilità politiche, culturali e sociali. "Dopo la mia decisione di candidarmi a Sindaco del Comune di Chiusi - spiega Barbanera - ho ricevuto una moltitudine di messaggi e telefonate di amici e, ciò che più conta, anche di semplici conoscenti che si sono congratulati per la scelta. Da tutti è arrivata la sollecitazione a proseguire, a intraprendere e condurre questo percorso con la serietà, la determinazione e l'equilibrio che mi riconoscono. Sono state delle settimane intense, ricche di confronti e di tessitura di idee e progetti che caratterizzeranno la lista che ho l'onore di guidare.L’interesse per il bene comune e il futuro della comunità, i progetti per Chiusi, le competenze gestionali e amministrative sono al centro della mia idea di città nata ascoltando le persone e studiando soluzioni concrete. Sotto questo simbolo avrà casa un nuovo gruppo di amministratori che, più che ai partiti, risponderà con competenza e onestà ai cittadini di Chiusi".