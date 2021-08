Amministrative 2021, sostanzialmente definita la lista Chiusi Futura

La lista "Chiusi Futura", che sostiene il candidato a sindaco Massimo Tiezzi, è sostanzialmente definita. In vista delle elezioni amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre, a seguito di numerosi incontri tra le persone presenti in lista, sono emersi i nomi dei quattro candidati che vanno ad aggiungersi a quelli già comunicati in precedenza. La lista completa di tutti i nominativi verrà comunicata prossimamente.I nominativi sono attualmente i seguenti:1) Lucia LELLI2) Luciano FIORANI3) Gabriella BENNATI4) Francesco FERRONIche si aggiungono a6) Gaetano GLIATTA7) Francesca CAPUCCINI8) Gisella ZAZZARETTA"Le personalità presenti in questa lista civica - spiega Chiusi Futura - hanno trovato tutte la loro giusta collocazione anche in base a specifici temi ed ai relativi compiti dei quali ciascuno di loro si è fatto carico al fine di redigere e completare il nostro programma."