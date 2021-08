Domenica 29 agosto l'inaugurazione di piazza Garibaldi a Chiusi

Tutto pronto a Chiusi per l'attesissima inaugurazione di piazza Garibaldi, uno dei punti focali dello Scalo. I lavori, ormai conclusi da qualche tempo, hanno portato alla riqualificazione completa della piazza, adesso trasformata in una vera e propria area di aggregazione adatta ad ospitare sia momenti di socialità quotidiana sia eventi di vario genere.Una piazza che ha cambiato completamente volto, fatta eccezione per il monumento ai caduti della seconda guerra mondiale; i muretti che la delimitavano sono stati abbattuti ed è stata posata una nuova pavimentazione a livello del marciapiede già esistente. Un progetto che comprendeva anche le opere di riqualificazione urbana di via Piave e via Montegrappa e che aveva l'intenzione di dare a piazza Garibaldi un maggiore senso di ampiezza e fruibilità. Oltre all’abbattimento dei muretti e alla posa della nuova pavimentazione, i lavori in piazza Garibaldi (investimento di circa 180 mila euro) hanno portato anche una nuova regimazione delle acque e un nuovo sistema di illuminazione, trasformando l'intera area circostante in una zona a misura di pedone.Il taglio del nastro è previsto per domenica 29 agosto a partire dalle ore 10.30, in un clima che, nonostante rispetti tutti i dettami delle normative anti covid, fa respirare le potenzialità della piazza e dell'intera zona. In contemporanea e per tutto il fine settimana infatti si svolgerà la ventinovesima edizione di Sbottegando (il tradizionale appuntamento legato allo shopping realizzato dal CCN Chiusinvetrina), oltre alla mostra Luci della Città di Chiusi a cura di Tiziana Marinelli. L'inaugurazione si terrà con la presenza dell'Amministrazione comunale e degli Sbandieratori e Tamburini del Comitato delle Contrade di Chiusi Scalo.