Chiusi, Massimiliano Barbanera: ''Per la città non basta solo un nuovo Sindaco, serve anche una nuova squadra competente e seria''

Orietta Bacci, Barbara Ferri, Chiara Sacco, Alessandra Venturini, Davide Canini e Alberto Giulietti i primi sei candidati della lista civica dell'avvocato Barbanera



Ecco i primi sei nomi della squadra dell'avvocato Massimiliano Barbanera per le amministrative di Chiusi. A poco più di un mese dalle elezioni del 3 e 4 ottobre, la lista guidata da Barbanera vede tra i primi candidati al Consiglio comunale la prevalenza femminile.



Ci sono infatti quattro donne e due uomini, da sempre radicati nel territorio. Sono Orietta Bacci, 51 anni, un diploma al liceo scientifico, 4 anni di Scienze economiche e bancarie con specializzazione in statistica, è responsabile marketing e after sales manager in un'azienda del territorio. Barbara Ferri, 52 anni, perito tecnico commerciale, è impiegata amministrativa. Chiara Sacco, 38 anni, diplomata in ragioneria, è impiegata di banca. Alessandra Venturini, 34 anni, laureata in Scienze per l'investigazione e la sicurezza e specialistica in Sociologia, attualmente è iscritta al corso di laurea in Psicologia e addetta alle vendite in un'azienda locale. Gli uomini sono l'imprenditore e istruttore di fitness di 39 anni Alberto Giulietti e il 37enne addetto alle vendite Davide Canini, entrambi diplomati nelle scuole superiori del territorio.



“Sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo - commenta Massimiliano Barbanera, candidato sindaco di Chiusi - per cambiare la città non basta solo un nuovo Sindaco, perché serve anche una nuova squadra competente e seria. La mia candidatura civica raccoglie donne e uomini che si stanno impegnando a scrivere il programma dei prossimi anni elaborando soluzioni ai problemi che riguardano tutta la città e le risposte alle criticità di ogni settore”.