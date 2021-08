A Chiusi il comitato locale di Azione sosterrà la lista civica dell’avvocato Massimiliano Barbanera alle prossime elezioni comunali

Azione, alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre a Chiusi, sostiene la lista civica dell’avvocato Massimiliano Barbanera, noto e stimato professionista chiusino."Il partito fondato da Carlo Calenda - spiega il referente locale di Azione, Giorgio Socciarello - supporta quindi una lista caratterizzata da uomini e donne protagonisti nel tessuto economico e sociale del paese. Uno schieramento moderato, dialogante con tutte le forze sociali ed attenta ai bisogni della comunità; Azione offrirà il proprio contributo leale e fattivo alla lista Barbanera portando avanti le linee programmatiche della coalizione con particolare riferimento a:- sensibilità dell’ente comune nel ricomporre un tessuto sociale rovinato dalla pandemia e dalla crisi economica, favorendo accordi tra istituti di credito locali e mondo economico;- particolare attenzione al mondo sociale per lo sviluppo e l’ampliamento della RSA a Chiusi, favorendo, eventualmente, la realizzazione di nuove strutture private in tale settore;- valorizzazione del collegamento con l'ospedale attraverso varianti stradali già approvate;- progettazione di varianti stradali per il collegamento dallo scalo al comune capoluogo;- valorizzazione del lago attraverso lo sviluppo del turismo lacustre e sportivo;- riqualificazione aree ex centro carni ed ex fornace;- potenziamento sicurezza del territorio mediante l’azione congiunta della polizia municipale e delle altre forze dell'ordine."