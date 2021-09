Amministrative Chiusi, inaugurazione della sede del comitato Massimiliano Barbanera Sindaco

Domenica 5 settembre alle 12 sarà inaugurata a Chiusi, in via Leonardo Da Vinci, 31, la sede del comitato elettorale della lista Massimiliano Barbanera Sindaco.



"Domani, domenica 5 settembre, inauguriamo la sede del nostro comitato elettorale - spiega il candidato a sindaco di Chiusi, Massimiliano Barbanera -. Con me ci saranno le candidate e i candidati della nostra lista. Sono persone piene di energia e di coraggio, che hanno deciso di lanciare il cuore oltre l’ostacolo e di unirsi al nostro progetto politico gentile. Sarà un'occasione per vedersi, confrontarsi e ascoltarsi in presenza e non solo virtualmente. Parleremo delle sfide che attendono la nostra comunità, delle idee e delle soluzioni che dobbiamo adottare perché Chiusi, assieme a tutto il territorio, sia un luogo nel quale ciascuno possa vivere con dignità e con la prospettiva di un futuro migliore".