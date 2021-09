Chiusi, Barbanera: ''Ridurre le disuguaglianze e creare nuove opportunità di lavoro''

"Non sono solo obiettivi etici ma anche condizione indispensabile per la crescita personale e di tutta la comunità"

Oggi, domenica 5 settembre, in via Leonardo da Vinci 31 a Chiusi, è stata inaugurata la sede del comitato Massimiliano Barbanera Sindaco in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre."Inaugurata stamattina la sede del nostro comitato elettorale: un luogo in cui lavoriamo per elaborare e promuovere la nostra idea di politica per la comunità in modo appassionato, competente, determinato e gentile". Ha detto il candidato a Sindaco, Massimiliano Barbanera."Il nostro progetto politico per Chiusi si fonda - spiega Barbanera - sulla conciliazione delle ragioni della crescita, dell’ambiente e dell’equità, su passione e giustizia, equità sociale e qualità di vita che non deve essere prerogativa di pochi, bensì di tutti, anziani, soggetti più deboli, donne, giovani. Chiusi può crescere e avere un futuro migliore se a crescere saranno tutti i cittadini.Il nostro progetto politico mette al centro anche lavoro e opportunità: ridurre le disuguaglianze e gettare le basi per la creazione di nuove opportunità di lavoro, non sono solo obiettivi etici ma anche condizione indispensabile - conclude Barbanera - per la crescita personale e di tutta la comunità".