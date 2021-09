Chiusi torna a fare spettacolo con ''I giovedì della Piazzetta''

Il Comune della Città di Chiusi, in collaborazione con la Fondazione Orizzonti d’Arte, presenta “I giovedì della Piazzetta”. A Chiusi Stazione, nella cornice della nuova piazza Garibaldi ristrutturata recentemente, andranno in scena tre serate di musica completamente gratuite.Gli appuntamenti saranno nelle giornate di giovedì 9, 16 e 23 settembre e dalle ore 21:30 vedranno esibirsi band e musicisti del territorio. A inaugurare questa nuova iniziativa saranno Stefano Giannotti, Igor Abbas & Friends giovedì 9 settembre, seguiti dai Dudes giovedì 16 e dai Domino che chiuderanno giovedì 23 settembre.Per assistere agli spettacoli che saranno gratuiti sarà necessario esibire il Green pass o l’esito di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, la prenotazione non è obbligatoria ma è gradita. Per info e contatti ecco i numeri della Fondazione Orizzonti d’Arte, Comune della Città di Chiusi 345 9345475 - 0578 226273 e gli orari di apertura della Fondazione 10/13-15/17 dal lunedì al venerdì.