Tir in fiamme sulla A1 a Chiusi: autostrada chiusa in direzione sud

Autostrada A1 chiusa questa mattina, mercoledì 22 settembre, in direzione sud nel tratto tra Chiusi e Fabro per l'incendio di un autoarticolato con un carico di rotoli di carta, avvenuto al km 415+700 nel territorio comunale di Chiusi.Attorno alle 8 la società Autostrade per l'Italia ha segnalato due i chilometri di coda nel tratto chiuso mentre all'uscita obbligatoria di Chiusi si è formata una coda di un chilometro in aumento.Sul luogo dell'incendio, sono intervenuti dalle 5.45 i Vigili del Fuoco del Comando di Siena e del Distaccamento di Montepulciano. Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale di Autostrade.