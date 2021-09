Amministrative, questa sera Francesco Boccia (PD) a Chiusi

Questa sera, giovedì 23 settembre, Francesco Boccia, ex Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e oggi responsabile Enti locali della Segreteria nazionale del Partito Democratico, sarà a Chiusi per un dibattito sulle "Politiche di area” in sostegno del candidato sindaco per il centrosinistra, Gianluca Sonnini.



L'appuntamento è alle 21 presso la sala conferenze San Francesco (via Paolozzi G., 6).