Suppletive, Lega: Matteo Salvini sabato 25 settembre a Chiusi

Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà sabato 25 settembre nel collegio di Siena per sostenere la candidatura alle elezioni suppletive alla Camera di Tommaso Marrocchesi Marzi.In particolare, alle ore 11.00 si terrà un incontro pubblico a Castiglion Fiorentino (AR) presso Corso Italia, poi Salvini visiterà alcune aziende del territorio della Valdichiana ed alle ore 14.00 sarà a Chiusi (zona carbonizzatore, in località Le Biffe, per un punto stampa e per un sopralluogo nell’area inquinata dell’ex centro carni.