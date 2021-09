Chiusi, elezioni dei giorni 3 e 4 ottobre: voto a domicilio dei cittadini in quarantena, isolamento o trattamento domiciliare per Covid-19

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si svolgeranno le elezioni amministrative e quelle suppletive della Camera dei Deputati per i Comuni di Chiusi, Trequanda e Monticiano.Il Comune di Chiusi informa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, che non possono lasciare l’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto a domicilio per la consultazione elettorale.Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori dovranno far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali una dichiarazione in carta libera, anche per via telematica, attestante la volontà di esprimere il voto nell’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo.Alla dichiarazione dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dal Funzionario medico della Asl in data non anteriore al 19 settembre 2021, che attesti, in capo all'elettore, l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare, condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Elettorale del Comune di Chiusi, tel. 0578 225353.Il cittadino può richiedere il certificato dell’Asl Toscana Sud Est accedendo all’indirizzo internet: https://www.uslsudest.toscana.it/certificato-covid-elezioni compilando in ogni sua parte il modulo on line e allegando un documento valido di identità, in modo da poter ricevere il certificato stesso all’indirizzo mail indicato.