Chiusi, firmato con Coopersport il bando di gestione del palazzetto in località Pania

Coopersport gestirà la struttura per i prossimi 30 anni

Il Comune della Città di Chiusi, ha firmato il bando di gestione del palazzetto dello sport inaugurato lo scorso giugno in Località Pania. Il contratto di gestione è stato firmato nella giornata di giovedì 30 settembre in favore della Società Coopersport, ente già gestore del palazzetto dello sport di Poggio Gallina.Al bando, redatto in linea con la normativa regionale potevano partecipare Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali, cooperative e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, riconosciuti dal CONI o da Enti di promozione sportiva. La struttura verrà gestita per trenta anni a fronte del pagamento di un canone di affitto annuale di 12.000 euro."Il palazzetto dello sport in località Pania è già una struttura centrale nello sviluppo della nostra città sia in termini di promozione della pratica sportiva sia in termini turistici - le parole della Giunta comunale. In sei anni di amministrazione, ovvero da quando Bettollini ha ricoperto l'incarico di Sindaco facente funzione, abbiamo percorso tutti gli step. Dalle approvazioni delle fasi di progetto della struttura, fino all'appalto dei lavori, arrivando alle migliorie finali e all'inaugurazione dello scorso 13 giugno. Siamo arrivati alla consegna del palazzetto, lo diamo in gestione a una società che nel corso degli anni, con il lavoro svolto nell'altra struttura, il palazzetto di Poggio Gallina, ha dimostrato grande serietà e grandi valori.Come amministrazione comunale intendiamo ringraziare la Coopersport in primis, gli uffici del Comune e tutte le associazioni sportive della nostra città e non solo, per quanto hanno fatto nel corso degli anni, per quanto stanno facendo in questo momento di ripartenza e per quanto faranno nelle stagioni future negli impianti della città. Il PalaPania è già stato teatro di grandi avvenimenti sportivi come la promozione della San Giobbe Basket Chiusi in A2, al termine della sfida in finale playoff di Serie B contro Agrigento dello scorso giugno, e lo è adesso con i Mondiali di Volley per atleti sordi che proprio in questi giorni stanno arrivando a conclusione. In questi anni lo abbiamo visto nascere e crescere, concludiamo il mandato con questa firma che ci riempie di orgoglio".