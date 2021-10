Chiusi, amministrative 2021: netta vittoria di Gianluca Sonnini

, candidato di Centrosinistra per Chiusi, è stato eletto sindaco di Chiusi con ildei voti (2.308). Questo l'esito delle elezioni amministrative che hanno designato il successore di Juri Bettollini, eletto 5 anni fa in una coalizione PD-PSI con il 64,33% dei voti pari a 2.861 aventi diritto.Nettamente distanziato il candidato del centrodestra,(lista Massimiliano Barbanera Sindaco) che è stato votato da 878 elettori pari al, mentre il candidato di Chiusi Futura, Massimo Tiezzi, ha ottenuto 590 voti, il).Alla listavanno 8 seggi in Consiglio comunale, mentre le listene ottengono 2 ciascuna.Elettori 6.284, votanti 4.038 (64,26%), schede nulle 191, schede bianche 71, schede contestate 0.