Chiusi, Canini e Manieri (Italia Viva): ''La presenza di Barbanera in Consiglio comunale porta stile e competenza''

“Il segnale che arriva dal voto amministrativo di Chiusi è positivo. Per la prima volta ci siamo misurati in una campagna elettorale per le amministrative che ci ha visti tra i protagonisti e i sostenitori di una figura di alto profilo, concreta e corretta come Massimiliano Barbanera. Lo ringraziamo ancora una volta per l’impegno, lo stile, il coraggio e il comportamento rispettoso di tutte le sensibilità e anche degli avversari politici”. A dirlo Davide Canini e Elisa Manieri, coordinatori di Italia Viva Chiusi, che commentano il 23% raggiunto dalla lista Massimiliano Barbanera Sindaco alle elezioni amministrative.“Auspichiamo l’apertura di un nuovo clima sereno e collaborativo per la Città di Chiusi - continuano i coordinatori - in sinergia e in stretta cooperazione con la Regione e il Governo. Vogliamo che Chiusi possa crescere e vivere una stagione di sviluppo. Al nuovo sindaco Gianluca Sonnini i nostri complimenti per il risultato ottenuto che lo vede superare il 60% dei consensi. Da parte nostra non mancheranno spirito di collaborazione e propositività. Il nostro orizzonte riformista, liberale, europeista sarà di stimolo per l’amministrazione comunale. Secondo noi non servono demagogia e populismi, bensì serve serietà e responsabilità: dobbiamo sfruttare al meglio i soldi del Pnrr e uscire definitivamente dalla pandemia, anche in un Comune come Chiusi”.