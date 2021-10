Chiusi, primo consiglio del sindaco Gianluca Sonnini: ''Sarò il sindaco di tutti''

Il primo consiglio comunale della nuova amministrazione del Comune della Città di Chiusi si è svolto presso la sala conferenze San Francesco a Chiusi Città. I lavori dell’assise sono stati aperti dal giuramento del sindaco Gianluca Sonnini e dalla presentazione della squadra di assessori che comporrà la giunta comunale.La carica di vicesindaco è stata assegnata a Valentina Frullini con deleghe a commercio, turismo e sviluppo economico; il primo assessore presentato è stata Maura Talozzi con deleghe a scuola, infanzia, sociale e sanità e infine è stato presentato l’assessore Mattia Bischeri con deleghe a lavori pubblici, cultura e archeologia. Rimangono in carica al sindaco le deleghe all’urbanistica, bilancio, edilizia privata, ambiente, società partecipate e personale; deleghe che saranno ripartite con un assessore esterno, che sarà eletto nei prossimi giorni.“La giornata di oggi – dichiara il primo cittadino di Chiusi Gianluca Sonnini – rappresenta un punto di inizio. Ringrazio tutti i cittadini di Chiusi ai quali mi sento di dire che il mio intento è quello di essere il sindaco di tutti e lo dimostrerò con spirito di coerenza e collaborazione per tutto il corso del mandato amministrativo. Ringrazio la coalizione che ha supportato la mia candidatura, ringrazio i candidati sindaci per la campagna elettorale corretta che abbiamo condotto e che ci ha visto opposti, ma mai nemici. Ringrazio tutti i candidati di maggioranza e opposizione che siedono in consiglio comunale e i candidati non eletti, che rimangono una risorsa fondamentale per la nostra comunità. E infine ringrazio i dipendenti comunali che si sono adoperati affinchè si potesse fare questo consiglio in un luogo diverso, che ha permesso una grande, sicura e bella partecipazione.”“Auspico di essere all’altezza del ruolo che mi è stato assegnato e metterò tutto il mio impegno per non deludervi - dichiara il vicesindaco Valentina Frullini –. Ringrazio tutta la nostra coalizione, che mi sento di rappresentare. Sono certa che maggioranza e opposizione saprà lavorare insieme per il bene della nostra comunità”.“Ho un grande rispetto per le istituzioni ed essere stata nominata assessore è per me un grande onore -dichiara l’assessore Maura Talozzi -. affronterò questo ruolo con umiltà, ma anche tanto entusiasmo e voglia di fare bene. Penso che i prossimi cinque anni saranno ricchi di sfide e opportunità che dovremo saper cogliere per il bene della nostra città”“E’ arrivato il momento di tradurre in azione tutte le idee le proposte fatte in campagna elettorale - dichiara l’assessore Mattia Bischeri -. Ho riflettuto prima di accettare l’incarico di assessore, ma alla fine l’ho fatto con grande entusiasmo perché penso che, tutti insieme, saremo in grado di incidere in maniera concreta su un effettivo cambiamento positivo per la nostra comunità.”Al termine della presentazione degli assessori, il consiglio comunale ha proseguito i lavori indicando ogni singolo capogruppo delle forze rappresentate: per la coalizione Centrosinistra per Chiusi è stato nominato Claudio Del Re, per Massimiliano Barbanera Sindaco Massimiliano Barbanera e per Chiusi Futura Massimo Tiezzi. Il consiglio comunale si è svolto nel rispetto delle normative anti Covid-19, è stato permesso l’accesso a cento persone, registrate e munite di Green pass.