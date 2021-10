Venerdì 29 ottobre alle 19 Fratelli d’Italia saluterà gli iscritti e i simpatizzanti del nuovo circolo FdI di Chiusi.Il partito di Giorgia Meloni si troverà all’Hotel Rosati in via Dei Tulipani 1 (all’uscita autostrada A1 Chiusi-Chianciano) per illustrare l’attività del nuovo circolo alla presenza dei dirigenti provinciali, del coordinatore provinciale Francesco Michelotti, del vice coordinatore provinciale Mattia Savelli e della coordinatrice comunale di Chiusi Cosetta Quiriconi.