Italia Viva: Claudia Dionisi coordinatrice di Chiusi

A gennaio aprirà la sede della Valdichiana a Montepulciano



Claudia Dionisi, candidata alle ultime elezioni comunali, è la nuova coordinatrice di Italia Viva Chiusi che affiancherà Davide Canini.



"Il lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi – dice Dionisi – sarà intenso, saremo presenti alla Leopolda, daremo sostegno ai nostri Consiglieri comunali di riferimento Massimiliano Barbanera e Claudia Iagher con idee e proposte per la Città di Chiusi. Ci concentreremo in particolare sulle iniziative a favore dell'occupazione, della formazione e dell'emancipazione giovanile. Sulle tematiche ambientali e sulle necessità per la ripartenza economica, produttiva e turistica di Chiusi".



Canini spiega che in un anno e mezzo di attività è cresciuto il numero di iscritti e simpatizzanti: "Una crescita che oggi ci consente di lavorare ancora meglio per dare il nostro contributo nel superare questa difficile fase di emergenza sanitaria, economica e sociale".



Fino alla fine del 2021 la sede sarà a Chiusi, all'inizio del 2022 nascerà la sede unica della Valdichiana senese. Italia Viva aprirà a Montepulciano con una sede in Piazza Grande. È della città del Poliziano, infatti, la nuova responsabile cultura di Italia Viva Toscana, la Consigliera comunale Eleonora Contucci.