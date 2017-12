Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Chiusi (Piazza XX Settembre, 1) sono a disposizioni le chiavi triangolari per l'apertura dei bidoni delle postazioni di prossimità che saranno sempre riconoscibili dal colore associato al materiale da conferire al proprio interno (nero per indifferenziata, verde per Multimateriale, giallo per la carta e grigio per l’organico). I cittadini residenti nelle zone interessate possono ritirarle presentando il proprio documento d'identità.“Le postazioni di prossimità con chiave – sottolineano il sindaco di Chiusi Juri Bettolini e l’assessore all’ambiente Andrea Micheletti – ne permetteranno l’utilizzo ai soli cittadini che ne hanno diritto, evitando così un uso selvaggio dei bidoncini ad opera dei semplici passanti. La riorganizzazione e l'estensione del servizio di raccolta differenziata nella nostra città è partito molto bene e siamo certi che nei prossimi mesi troverà ancora una maggiore stabilizzazione.”