23enne in bicicletta investito da un'auto: ricoverato in gravi condizioni a Siena

Attorno alle 8 di questa mattina, lunedì 1 gennaio, un 23enne in bicicletta è stato investito da un'autovettura lungo la strada comunale del lago a Chiusi. Gli agenti del commissariato di Polizia di Chiusi-Chianciano Terme, intervenuti sul posto, hanno effettuato i rilievi dai quali al momento è emerso che il giovane, di nazionalità senegalese richiedente asilo ed ospite di una struttura di accoglienza della zona, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia andando a scontrarsi frontalmente con l'auto guidata da una 60enne. I mezzi sono stati sequestrati e non ci sono indagati. L'alcol test ha dato risultati negativi. Il senegalese è stato trasportato a Siena presso il policlinico Santa Maria alle Scotte e si trova in prognosi riservata.