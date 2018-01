Prende a calci le porte del treno ingiuriando e colpendo con il giornale i viaggiatori: denunciato dalla Polizia

I poliziotti della Polfer di Chiusi hanno rintracciato un 27enne nonostante abbia tentato di nascondersi sul convoglio

Ha preso a calci le porte del treno colpendo con il giornale alcuni viaggiatori e poi ha tentato di confondersi tra i passeggeri togliendosi il giubbotto e cambiando carrozza, ma è stato rintracciato dalla Polizia di Stato che lo ha denunciato.Così è finito nei guai un 27enne campano, che viaggiava a bordo del treno regionale partito da Firenze e diretto a Roma.Alle 12.50 di ieri, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Chiusi sono stati allertati dal capotreno, a seguito di numerose segnalazioni a lui giunte su un uomo che aveva tenuto un atteggiamento ostile nei confronti di diverse persone, in particolare donne, poi perso di vista.I poliziotti, appena arrivato il convoglio in stazione, sono saliti a bordo e, nonostante il giovane avesse cercato di nascondersi lo hanno rintracciato in fondo al treno ed identificato.Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che il 27enne, nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo, aveva sbeffeggiato alcune viaggiatrici apostrofandole con frasi offensive, prendendo anche a calci il loro bagaglio.Una volta raccolti tutti gli elementi necessari e le relative querele l’uomo è stato pertanto denunciato per ingiuria, percosse e molestia e disturbo alle persone.