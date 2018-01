Chiusi, al via i corsi ''Nati per la Musica''

Dopo il successo di “Nati per Leggere” (iniziativa pedagogica e culturale non profit, promossa dall'azione congiunta dell'Associazione Italiana Biblioteche, dall'Associazione Culturale Pediatri - ONLUS e dal Centro per la Salute del Bambino – ONLUS) a Chiusi sono pronti a partire i corsi “Nati per la Musica” pensati per i bambini da 0 a 5 anni e i corsi di “Propedeutica Musicale” per i bambini dai 6 agli 8 anni; entrambi organizzati in collaborazione con l’Istituto Bonaventura Somma. I corsi, che si svolgeranno nel periodo tra gennaio e marzo per un totale di quattro incontri ciascuno, hanno l’obiettivo di sviluppare la sensibilità, la percezione e la curiosità del bambino attraverso il linguaggio universale della musica che è in grado di comunicare, anche nei neonati, le emozioni più nascoste e intime. La musica può essere considerato, infatti, un mezzo di espressione che non ha bisogno della parola o di una eloquenza che solo gli adulti possono avere.Le insegnanti che accompagneranno i bambini alla scoperta del mondo attraverso i suoni e la musica saranno Rossella Bonari e Giorgia dell’Erba, musiciste e formate Nati per la Musica. Grazie alla preparazione delle due insegnanti i bambini dai 6 agli 8 anni avranno la possibilità di utilizzare strumenti musicali veri e propri, a percussione o melodici oltre alla propria voce per cominciare a fare musica giocando e divertendosi insieme agli altri.“Pensiamo sia un’iniziativa bella e stimolante – sottolinea l’assessore all’istruzione Sara Marchini – Avvicinare, in tenera età, i bambini alla musica significa offrire loro l’opportunità di scoprire il mondo in maniera completamente diversa da come sono abituati a fare. Un bambino è portato a sviluppare la sua curiosità attraverso il tatto, il gusto e la vista; i corsi di Nati per la Musica porteranno alla scoperta di una nuova e particolare percezione dello spazio attraverso l’ascolto e il senso dell’udito. Un aspetto questo molto importante perché i suoni scandiscono la vita quotidiana di ognuno di noi.”Mercoledì 24 gennaio alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale si svolgerà presentazione dei corsi, aperta a tutti gli interessati, alla presenza della pediatra Dott.ssa Silvia Dragoni referente regionale Nati per la Musica che ha seguito la stesura e realizzazione del progetto. Per partecipare agli appuntamenti di Nati per la Musica è necessario compilare il modulo di iscrizione online scaricabile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqnAXkSBWpZZUvDFKB8Gf0EDflY1eKL-uEgPNh6FfQhbAwWA/viewform Per maggiori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale al numero 0578223080 o alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.