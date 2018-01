Il Touring Club conferma la Bandiera Arancione alla città di Chiusi

Il vicesindaco Chiara Lanari presente alla cerimonia a Genova

La Bandiera Arancione del Touring Club Italiano continuerà a rappresentare la Città di Chiusi che ha confermato di essere modello di ricettività, attrazione turistica, qualità dell’ambiente, qualità delle strutture e della località e dei servizi complementari. Il prestigioso riconoscimento, che rappresenta un vero e proprio marchio di qualità per tutte quelle località dell’entroterra che si contraddistinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di alta qualità, era stato ottenuto dalla Città di Chiusi, per la prima volta, nel 2014. La cerimonia che ha confermato la Bandiera Arancione e di fatto premiato gli ultimi tre anni di politiche turistiche a Chiusi, si è svolta a Genova nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale alla presenza del Presidente del Touring Club Franco Iseppi e del Presidente Bandiere Arancioni Fulvio Gazzolla.“E’ stato un onore partecipare alla cerimonia della Bandiere Arancioni – dichiara il vicesindaco Chiara Lanari – Confermare un riconoscimento così importante non è mai facile o scontato e per questo siamo veramente soddisfatti di aver visto premiate le nostre scelte in ambito turistico e di accoglienza. La conferma della Bandiera Arancione rappresenta un nuovo punto di partenza e uno stimolo ad affrontare con energia le sfide che verranno. La nostra città continuerà a sostenere con forza il piano di promozione turistica dell’Unione dei Comuni per tutta la Valdichiana e collaboreremo e cercheremo sinergie con tutti i Comuni anche dell’Umbria per promuovere le peculiarità che ci rendono unici. E’ questa la filosofia con la quale sono nati e continueranno a svilupparsi progetti di area interregionale come Experience Etruria e il Distretto dell’Etruria Meridionale che ci vede capofila per i Comuni della Toscana. La nostra città ha un passato nobile dal quale nascono le nostre radici e grazie alla Bandiera Arancione avremo uno strumento di grande importanza per farci conoscere ed apprezzare per quello che siamo in grado di offrire. Nelle prossime settimane, proprio sul fronte dell’accoglienza e dei servizi turistici, ci saranno novità importanti in particolare sul biglietto unico dei musei e nella cartellonistica. La Città di Chiusi è una città mistica e misteriosa dove un territorio di straordinaria bellezza conserva il fascino di un passato antico che si mescola con la realtà dei nostri giorni.”La conferma del riconoscimento della Bandiera Arancione è avvenuta soltanto dopo le verifiche in incognito degli ispettori del Touring Club Italiano nel centro storico della città dove hanno constatato il rispetto degli oltre 250 criteri necessari. La Bandiera Arancione sarà riportata in Comune dal vicesindaco Chiara Lanari e Chiusi potrà fregiarsi del marchio di qualità nel periodo 2018/2020. Nei prossimi giorni la bandiera sarà esposta vicino alla bandiera italiana, europea e della Città di Chiusi.