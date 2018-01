Chiusi: 66ª edizione del Carnevale dei Ragazzi

Chiusi è pronta a vivere la 66ª edizione del Carnevale dei Ragazzi. Tante le novità dell’edizione 2018 a partire dai carri allegorici che quest’anno, tra i vari temi, celebreranno anche i 90 anni della nascita di Topolino. Naturalmente non mancherà la “visciaia” chiusina (satira), i gruppi mascherati e la Filarmonica Città di Chiusi.Come sempre l’obiettivo è quello di coinvolgere grandi e piccoli in una spirale di allegria e divertimento e la prima uscita della 66ª edizione del Carnevale dei Ragazzi è prevista domenica prossima (4 febbraio alle ore 15.00) a Montallese dove oltre al Veglioncino dei Ragazzi sfileranno, per le vie della frazione, anche i carri allegorici.La domenica successiva (11 febbraio) il carnevale entrerà nel vivo con la sfilata per le vie di Chiusi Scalo (dalle ore 15.00) e il veglione al Teatro Mascagni. Come di consueto il Carnevale terminerà il martedì successivo (13 febbraio ore 15.00) con la sfilata in centro storico. Anche nella giornata di martedì dopo la sfilata la festa proseguirà al Teatro Mascagni e alle ore 19.00 sarà celebrato il “Funerale del Carnevale” con un rogo in piazza Duomo.“Ogni anno l’appuntamento con il nostro Carnevale è sempre più atteso e carico di aspettative – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – lo scorso anno è stato emozionante vedere le strade e le piazze della nostra città invase da colori, allegria e da tantissimi bambini che si sono divertiti insieme. Tutto questo è merito di un gruppo di lavoro straordinario formato da tantissimi volontari e associazioni che coordinate dall’Associazione Nazionale Ragazzi in Gamba lavorano con grande passione. Siamo veramente curiosi di scoprire quest’anno chi saranno i bersagli della visciaia chiusina che da sempre strappa una grande allegria. Come amministrazione ringraziamo tutti coloro che anche adesso stanno lavorando per ultimare i preparativi e far vivere alla città momenti di divertimento unici.”La 66ª edizione del Carnevale dei Ragazzi è organizzata grazie al coordinamento dell’Associazione Nazionale Ragazzi in Gamba, in collaborazione con il Comune di Chiusi, Banca Valdichiana, Associazione Terzieri, Fondazione Orizzonti d’Arte, Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi, Associazione Volto Amico, Centro Parrocchiale Sacro Cuore, Associazione ADA, Auser di Chiusi Città, Scalo e Macciano, Associazione Nobilis Populus Maccius, Filarmonica Città di Chiusi, Associazione Pubblica Assistenza, commercianti e volontari come ad esempio Franco Rosati che negli anni è stato una delle persone che maggiormente ha proseguito la tradizione del Carnevale della Città di Chiusi.