Confindustria Toscana Sud aderisce al Protocollo di intesa sulle politiche strutturali di bilancio 2018 del Comune di Chiusi

Positiva l’esperienza di concertazione sulle politiche strutturali del Bilancio 2018 adottate dal Comune di Chiusi, conclusasi con la firma di un Protocollo d’Intesa con Confindustria Toscana Sud ed altre associazioni di categoria per rispondere alle esigenze delle aziende del territorio in merito a svariati ambiti: controllo della fiscalità, abbattimento degli oneri di urbanizzazione a carico di cittadini ed imprese, riqualificazione dell’area produttiva dell’ex centro carni, sostegno al Distretto Agroalimentare della Toscana del Sud, attenzione alle politiche educative, con progetti di orientamento scolastico e di alternanza scuola-lavoro e di insegnamento della lingua inglese fin dal nido di infanzia, sensibilità verso le aree produttive, la viabilità e le infrastrutture.Nei mesi precedenti la firma del protocollo è stato avviato un confronto costruttivo tra Confindustria ed il sindaco del Comune di Chiusi Juri Bettollini sul tema del bilancio comunale, con una valutazione particolare dell’incidenza del costo di gestione dell’amministrazione su ciascun cittadino, confrontando i dati del Comune di Chiusi con quelli di tutti gli altri Comuni della Valdichiana senese.La firma del Protocollo è stata, inoltre, l’occasione per segnalare all’amministrazione comunale un tema riguardante la TARI, e cioè la necessità che il Comune si adegui alle norme vigenti che prevedono la completa detassazione delle aree produttive, rispetto alla tassazione ridotta solo del 50%.Il presidente del Gruppo zonale Valdichiana Giovanni Tiezzi dichiara “Riteniamo questo Protocollo un passaggio molto importante per nostro il territorio e auspichiamo che anche tutte altre amministrazioni comunali della Valdichiana senese facciano altrettanto.”