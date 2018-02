Chiusi: undici Comuni firmano per la candidatura Unesco della Valdichiana Senese ed Aretina

Ieri mattina il sindaco di Chiusi Juri Bettollini, insieme ad altri dieci primi cittadini della Valdichiana Senese ed Aretina (Lucignano, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Marciano della Chiana, Montepulciano, Monte San Savino, Sinalunga e Torrita di Siena), ha firmato a Lucignano l’accordo di programma “Valdichiana Paesaggio Rurale Storico”.L’iniziativa punta a creare una sinergia tra i territori coinvolti superando lo spazio territoriale dei singoli Comuni per sviluppare un progetto di area vasta che possa essere di interesse anche europeo. In questo senso il primo progetto sottoscritto è, infatti, la candidatura di tutto il territorio come Patrimonio dell’Unesco.“E’ stata una giornata molto importante – sottolinea il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – perché con la forza di un territorio iniziamo un percorso ambizioso. Quella che ci aspetta sarà una grande sfida, ma le città, che oggi hanno stretto un patto, sono ricche di peculiarità ed eccellenze riconosciute in tutto il mondo e insieme possono avere quel valore aggiunto che può pesare nella bilancia dell’Unesco. Un ringraziamento va a chi è stato il cuore di questo progetto ovvero al sindaco di Lucignano perché è riuscita a stimolare, con un grande lavoro di coordinamento e sensibilizzazione, undici amministrazioni che adesso cammineranno insieme verso un grande traguardo. Naturalmente ci auguriamo che la nostra candidatura a Patrimonio Unesco possa avere successo, ma credo che le città che oggi hanno firmato l’accordo abbiano già vinto perché siamo stati capaci di comprendere come, oggi più che mai, occorra superare il ragionamento del campanile o del confine geografico. Questa è la vera sfida che dobbiamo vincere se vogliamo promuovere, veramente, i nostri territorio in un panorama di grande rilievo.”L’accordo firmato dagli undici sindaci della Valdichiana senese ed aretina, oltre alla candidatura Unesco, porterà alla possibilità di avanzare istanze condivise a vantaggio di una popolazione numericamente molto rilevante, in settori diversi (infrastrutture, ambiente, beni culturali, turismo, agricoltura, attività commerciali, trasporti) a livello nazionale ed europeo.