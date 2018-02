Deve scontare 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti in famiglia: identificato e fermato dai Carabinieri

Sono giorni di controlli straordinari del territorio in Valdichiana per i Carabinieri della Compagnia di Montepulciano. Il piano operativo prevede la maggiore vigilanza dei caselli autostradali e delle principali arterie stradali, delle abitazioni isolate, dei luoghi di ritrovo dei giovani, per prevenire e reprimere, soprattutto, rapine e furti in abitazione, truffe in danno degli anziani e spaccio di stupefacenti.E’ nell’ambito di questa attività che venerdì 16 febbraio i Carabinieri della Stazione di Chiusi Scalo, durante un posto di controllo effettuato presso il locale casello autostradale, hanno fermato H.B., cittadino tunisino 35enne, residente a Marina di Massa. Il suo atteggiamento tradiva un certo nervosismo e così i militari hanno deciso di accompagnarlo in caserma per svolgere approfonditi accertamenti sul suo conto. Ed è qui che hanno scoperto che sull’uomo pesava una ordinanza di custodia cautelare, dovendo scontare la pena 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti in famiglia.Per lui, dopo le formalità di rito, si sono aperte quindi le porte della Casa Circondariale di Orvieto dove regolerà i suoi conti con la giustizia.I controlli dei militari proseguiranno nei prossimi giorni in tutta l’area, per garantire quella tranquillità che nelle tante, piccole comunità della Valdichiana è un bene prezioso che appartiene ai cittadini da sempre.