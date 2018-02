Chiusi, piano di emergenza contro Burian

Freddo, ghiaccio e possibili nevicate anche a bassa quota è questo il bollettino meteo del fine settimana emanato per il territorio della Valdichiana che non sarà, quindi, risparmiato dal gelido vento siberiano Burian. Per quanto riguarda la Città di Chiusi, nella giornata di ieri, si è svolta una riunione operativa e di coordinamento con gli uffici comunali al fine di organizzare al meglio i servizi di emergenza in caso di necessità.Nello specifico è stato programmato un piano di spargimento del sale su tutto il territorio comunale; il parco mezzi è già stato predisposto con le dotazioni necessarie per l’intervento in condizione di neve e ghiaccio; agli agricoltori attrezzati e disponibili ad intervenire è stato dato il compito di liberare le strade (in uno specifico tratto di territorio ciascuno) da un’eventuale nevicata; il personale e i mezzi della Polizia Municipale sono pronti ad intervenire così come gli operai del Comune e gli uffici comunali per il coordinamento delle operazioni. Oltre a questo il Comune di Chiusi, a scopo cautelativo e precauzionale, ha deciso di chiudere l’acqua in tutte le fontane pubbliche, Fontanelli e Casine dell’acqua; il transito dalla Fontina al Leond’oro e dalla Croce al Leond’oro è stato vietato, con specifica ordinanza, a tutti i veicoli sprovvisti di catene a bordo o di gomme termiche.Per quanto riguarda le scuole al momento non è stata emanata un’ordinanza di chiusura, ma la decisione definitiva sarà presa soltanto lunedì in base alle condizioni atmosferiche. Per tutto il fine settimana sarà attivo un numero di cellulare per eventuali emergenze o segnalazioni: 349 5557647; oltre a quello del sindaco che sarà sempre attivo: 335 6022461.“Siamo pronti ad affrontare il gelo siberiano al massimo delle nostre energie – sottolinea il sindaco di Chiusi, Bettolini – ma ovviamente l’appello alla prudenza è d’obbligo. Nelle ore più fredde è consigliabile mettersi alla guida solo se estremamente necessario e solo con la certezza di avere l’automobile con tutte le dotazioni di sicurezza in grado di affrontare condizioni molto rigide. Un’altra accortezza può essere quella di dotarsi di un generatore di emergenza e naturalmente di tenere le persone più fragili come anziani e bambini al caldo e all’asciutto dentro casa. Personalmente sarò sempre reperibile al cellulare per ogni tipo di emergenza così come gli assessori. Insomma non vi preoccupate perché affronteremo il vento siberiano insieme come abbiamo sempre fatto.”