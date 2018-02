Infrastrutture, Nencini (Insieme): ''A Chiusi-Chianciano Terme una stazione rinnovata e più accessibile. Investiamo 6 mln di euro''

“La centralità di questo territorio straordinario riparte da qui, da una stazione rinnovata e più accessibile che entro fine anno avrà anche l’Alta Velocità. Gli spostamenti per i tanti pendolari che quotidianamente si muovono dalle stazioni vicine saranno più agevoli e veloci. Più facilità di accesso ai treni, stazione interamente rinnovata, nuovi impianti di illuminazione, più sicurezza”.Così il vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini, promotore della Lista “Insieme”, candidato nel collegio uninominale del Senato di Arezzo e Siena per il centrosinistra, ha detto, questa mattina, all'inaugurazione degli interventi di riqualificazione alla stazione di Chiusi Scalo a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco del Comune di Chiusi, Juri Bettollini, il direttore Produzione Toscana di RFI, Efisio Murgia e l'assessore alle Infrastrutture della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli.“Questa riqualificazione, avviata nell’estate 2016 e realizzata da RFI, ha visto un investimento importante di 6 milioni di euro”, ha aggiunto Nencini.In particolare, la riqualificazione ha interessato le banchine, la pensilina ed i quattro marciapiedi a servizio dei binari. Tutti i marciapiedi sono alti 55 cm (secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per facilitare l’accesso ai treni) e attrezzati con percorsi e mappe tattili, per garantire a tutti i viaggiatori una migliore fruibilità della stazione; collegati al sottopassaggio interamente rinnovato, con scale e quattro nuovi ascensori.Riqualificati anche l’intero fabbricato, con pulitura delle facciate esterna e interna, e la sala d’attesa. Rinnovati anche il sistema di informazione ai viaggiatori ed i servizi igienici.“Il potenziamento della stazione di Chiusi- Chianciano Terme - ha concluso Nencini - può offrire nuove opportunità e importanti prospettive di sviluppo sia alla Toscana che all’Umbria”.