Auto tampona tir fermo in coda sulla A1 tra Chiusi e Valdichiana: un morto

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto stamani alle 10.30 in A1 tra i caselli di Chiusi (Siena) e Valdichiana (Arezzo), lungo la carreggiata nord.Da quanto spiega Autostrade l'auto ha tamponato un mezzo pesante che fermo per una coda "regolarmente segnalata sia sui pannelli a messaggio variabile sia dal personale di viabilità su strada".Autostrade spiega che nel tratto della carreggiata interessato dall'incidente si circola su una sola corsia e si registrano code verso Firenze. Sul posto intervenuti polizia stradale, i vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano, i soccorsi meccanici e sanitari oltre al personale di Autostrade.