Comune di Chiusi: certificato il rispetto di vincoli di pareggio di bilancio. Prudenza contabile e investimenti è la strategia vincente

Il Comune di Chiusi certifica il rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio e conferma, quindi, la propensione ad un regime finanziario incline agli investimenti, ma sempre ispirato ai principi della prudenza contabile. Dal punto di vista tecnico il rispetto dei vincoli di bilancio è ottenuto attraverso il saldo finale positivo tra i primi cinque titoli dell’entrata e i primi tre titoli della spesa, ma è soprattutto nel merito che il raggiungimento di questo obiettivo acquista un grande significato. Il mancato rispetto comporterebbe, infatti, l’applicazione di una serie di pesanti sanzioni tra cui: la riduzione dei trasferimenti del fondo di solidarietà del ministero, la riduzione del 30% delle indennità del sindaco e degli assessori, il divieto di accendere nuovi mutui o di assumere nuovo personale e la riduzione della spesa corrente per l’1%. Grazie al continuo lavoro degli uffici del Comune di Chiusi tutto questo è stato evitato.“Per raggiungere un risultato importante come questo – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – occorrono persone dalla grande professionalità e competenza, ma anche dal grande attaccamento all’ente e alla comunità. Quando si è chiamati ad amministrare ci dobbiamo confrontare con la necessità di dare risposte ai cittadini, ma è altrettanto importante e fondamentale essere al fianco dei nostri funzionari per permettere loro di svolgere un lavoro attento e di grande qualità a favore della città. Il nostro bilancio è attento, controllato e ispirato ai principi di prudenza contabile come conferma la quota importante destinata all’estinzione anticipata dei mutui. Per il risultato raggiunto ringraziamo tutto il comparto del settore finanziario e di ragioneria del nostro comune a partire dalla Dott.ssa Francesca Caserta, tutti i suoi collaboratori e tutta la struttura comunale perché chiudere un bilancio e ottenere il rispetto dei vincoli è un lavoro di squadra dove ogni elemento svolge un ruolo fondamentale che ci permette di continuare ad investire nella qualità dei servizi offerti alla città”“Sono molto contenta – dichiara la responsabile del servizio finanziario del Comune di Chiusi Francesca Caserta – perché anche per l’anno 2017 il Comune di Chiusi ha rispettato i vincoli di pareggio di bilancio che rappresentano un aspetto essenziale per la vita di una città oltre che un vincolo costituzionale inserito in seguito alla formazione dell’Unione Europea. Questo risultato non è affatto scontato e presuppone un lavoro continuo durante tutto l’anno che permetta di monitorare le entrate e valutare correttamente le spese da sostenere. Grazie a questo lavoro abbiamo, di fatto, evitato l’ingessamento dell’ente e per questo come ufficio ragioneria non possiamo che essere molto soddisfatti.”